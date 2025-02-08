Telasco Segovia ya entrena con el Inter de Miami

El mediocampista venezolano Telasco Segovia, completó este viernes su primer entrenamiento con el Inter de Miami, club en el que compartiría equipo con Lionel Messi y otras grandes figuras del balompié internacional.

El barquisimetano completó trámites de visado para ponerse a las órdenes de Javier Mascherano, actual entrenador del club rosa, que ha unido a Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y el propio Messi como proyecto de un equipo ganador en la MLS.

Segovia se unió al Inter tras su paso Casa Pía de Portugal, club donde dejó dos goles y una asistencia en 15 juegos disputados.

Las Garzas tendrán su primer encuentro de la temporada del fútbol en Estados Unidos el próximo 18 de febrero ante Sporting Kansas City, de visitante, por la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf.

