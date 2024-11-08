Tenis de Campo sale a la acción con la participación en las modalidades de sencillos femenino y dobles masculino

Tenis de Campo sale a la acción este viernes 8 de noviembre con la participación en las modalidades de sencillos femenino y dobles masculino en ronda de dieciseisavos de final. Esta se estará desarrollando desde el Centro Italo Venezolano del estado Anzoátegui.

Cabe destacar que a partir de las 12:00 m Carlota Vargas estará en competencia por las chicas del Zulia, mientras que la raqueta Fabiana Gamboa (por su resultado en el clasificatorio) inicia a partir de los octavos el próximo sábado 9 de noviembre.

Foto: Prensa IRDEZ

Asimismo, hoy disputarán sus respectivos partidos Hernán Gamboa y Juan Montiel en la dupla masculina. Por otro lado, el avance para el siguiente día dependerá de los resultados de la primera jornada.

Noticia al Dia / Prensa IRDEZ