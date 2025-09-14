Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

El estadounidense Terence Crawford venció por decisión unánime al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

De esta manera, Crawford se convirtió en campeón indiscutido en tres divisiones, al quitarle al tapatío los títulos de AMB, FIB, CMB y OMB de las 168 libras.

Asimismo, 116-112, 115-113 y 115-113 fueron las tarjetas definitivas en un combate donde Terence Crawford fue ampliamente superior a Canelo Álvarez, quien nunca pudo descifrar al rival.

Crawford queda con récord de 43 triunfos y cero derrotas (31 KO’s), mientras que Canelo tiene 63 triunfos, tres empates y tres reveses (39 KO’s).

El evento contó con la presencia de figuras del ámbito artístico como fue el caso de Mr Beast, Jason Statham, Magic Johnson, Brenda Song, etc.

Lee también: Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

TERENCE CRAWFORD IS THE UNDISPUTED SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPION AFTER 12 ROUNDS WITH CANELO ÁLVAREZ #CaneloCrawford pic.twitter.com/SItIuhXRRu — Netflix (@netflix) September 14, 2025

Noticia al Día