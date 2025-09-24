¡Terrible! David Fry recibió un peligroso pelotazo de 99 millas en su rostro

El bateador designado de los Guardianes de Cleveland, David Fry, fue hospitalizado tras recibir un pelotazo en el rostro durante el encuentro ante los Tigres de Detroit, disputado en el Progressive Field.

El incidente ocurrió en la parte baja del segundo inning, cuando Fry intentaba un toque de bola. El lanzamiento del zurdo Tarik Skubal, una recta de 99 millas por hora que impactó directamente en la nariz y la boca del jugador, provocando una escena de tensión en el estadio.

Aturdido por el impacto, Fry fue atendido de inmediato por el cuerpo médico y retirado en camilla, con visible sangrado facial. Fue trasladado al Centro Médico Luterano y posteriormente al Campus Principal de la Clínica Cleveland para observación. Al abandonar el terreno, levantó el pulgar en señal de conciencia, gesto que alivió momentáneamente la preocupación de sus compañeros y fanáticos.

El lanzador Skubal, visiblemente afectado, expresó su consternación tras el juego: “Fue realmente difícil. Ya me comuniqué con él. Solo quiero asegurarme de que esté bien”.

A pesar del incidente, los Guardianes se impusieron 5-2 y empataron con Detroit en la cima de la División Central de la Liga Americana.

