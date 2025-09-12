Viernes 12 de septiembre de 2025
Deportes

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

El exfutbolista español de 34 años, Thiago Alcántara, formado en La Masía (cantera del Barcelona), se sumó al cuerpo técnico…

Por Christian Coronel

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona
El exfutbolista español de 34 años, Thiago Alcántara, formado en La Masía (cantera del Barcelona), se sumó al cuerpo técnico del entrenador alemán Hansi Flick.

En una charla reciente con The Coaches’ Voice, grabada antes de su incorporación oficial, Thiago explicó los fundamentos que, en su opinión, debe tener un mediocampista moderno. El exjugador, que creció bajo el modelo del 4-3-3, reconoció su preferencia por el 4-2-3-1, el mismo esquema que está aplicando Flick en el Barça.

"Me gusta la polivalencia. Un interior debe ser capaz de cubrir diferentes fases, tanto ofensivas como defensivas, defensivas, moverse como pivote o actuar como un 10. Todo el mundo puede defender y todo el mundo puede defender y todo el mundo puede actuar", resumió. Esta visión encaja perfectamente con la plantilla azulgrana, que cuenta con talentos jóvenes como Pedri, Gavi y Fermín López, capaces de adaptarse a distintas funciones en el campo.

La idea de Thiago pasa por potenciar la valentía con balón, el despliegue físico inteligente y, sobre todo, la capacidad de interpretar los movimientos de los compañeros. La conexión con extremos como Lamine Yamal, laterales con buena salida como João Cancelo y el delantero centro se convertirá en una prioridad.

Más allá del aspecto táctico, Thiago Alcántara hizo hincapié en un concepto que definió su propia carrera como futbolista: el equilibrio entre rigor y creatividad. "No se trata de correr sin sentido, sino de querer el balón para generar bienestar al equipo y crear situaciones de ataque", explicó.

El nuevo asistente azulgrana destacó también la importancia de mantener la "libertad y la magia" en las decisiones finales, algo que distingue al Barcelona histórico y que ahora busca recuperar con un sello propio.

Para el barcelonismo, su regreso supone mucho más que un guiño sentimental. Se trata de un movimiento estratégico que puede dar al equipo una identidad renovada en un tramo decisivo de la temporada. Con la experiencia de haber vestido las camisetas del Bayern Múnich, Liverpool y del propio Barcelona, Thiago está preparado para aportar una visión global y moderna al proyecto de Hansi Flick.

Noticias al Día / Bein Sports

Temas:

