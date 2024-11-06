Thierry Henry fijó posición sobre el nivel de Kylian Mbappé

El histórico delantero francés, Thierry Henry, habló sobre el actual nivel de Kylian Mbappé, después de las críticas que ha sufrido el jugador del Real Madrid tras sus actuaciones ante Barcelona y Milan.

"Mbappé nunca corre. Bellingham está haciendo de delantero y de mediapunta. Está corriendo lo que Mbappé no corre. Nunca va al espacio cuando toca" dijo Henry.

A su vez, expresó: "Mejorará porque no puede ser peor que eso. Debe aprender a jugar como un 9, tener ganas y voluntad de proyectarse. No le pedimos que retenga la pelota como Drogba o que regatee a todos, sino que se proyecte cuando el equipo está alto".

Estas declaraciones las dio el exdelantero del Arsenal en la cadena CBS, donde dejó claro que, a pesar de su actualidad, Kylian Mbappé mejorará su nivel en el conjunto merengue.

Este análisis de Henry sobre Kylian Mbappé y los problemas del Real Madrid en 'CBS' es brillante.



