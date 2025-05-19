Thunder aplasta a los Nuggets para avanzar a la final de la Conferencia Oeste

Thunder de Oklahoma City selló su pase a la final de la Conferencia Oeste con una imponente victoria de 125-93 sobre los Nuggets de Denver. En el séptimo y definitivo encuentro de serie sobresalió el liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander y la férrea defensa de Alex Caruso.

Chet Holmgren firmó un doble-doble con 13 puntos y 11 rebotes, para OKC. Jalen Williams también brilló, aportando 24 puntos, 17 de ellos en la primera mitad, mientras Caruso limitó a Nikola Jokic, quien quedó lejos de su mejor nivel.

Denver, a pesar de la derrota, mostró carácter hasta el final, con Christian Braun anotando 19 puntos y Jamal Murray sumando 13. Sin embargo, la reacción de Thunder en el segundo cuarto fue devastadora, con un parcial de 39-20 que dejó a los campeones de 2023 contra las cuerdas.

La ventaja de Oklahoma se disparó en el tercer período, alcanzando los 25 puntos, lo que obligó a los Nuggets a retirar a sus titulares en el tramo final. Con esta victoria, Thunder se enfrentará a los Minnesota Timberwolves en la lucha por un puesto en las Finales de la NBA.

Lee también: Villarreal venció al Barcelona y aseguró su pase a la Champions