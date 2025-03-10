Thunder mostró su poder ante los Nuggets

Los Thunder de Oklahoma City derrotaron a los Nuggets de Denver con pizarra de 127-103. Shai Gilgeous-Alexander le ganó el duelo al serbio Nicola Jokic.

El estelar jugador canadiense, aportó 40 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias en un partido donde los Thunder alcanzan 51 victorias de temporada.

Por su parte, Jokic anotó 24 puntos, 13 rebotes y nueve asistencias para la causa de Denver.

Con la derrota en Oklahoma City, Nuggets vuelve a caer a la tercera posición del Oeste, superado por Los Angeles Lakers.