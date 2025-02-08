Thunder sigue intratable tras vencer a Raptors

Este viernes 7 de febrero, el quinteto de Thunder de Oklahoma City derrotó 121-109 a los Raptors de Toronto, consolidando su liderato en el Oeste de la NBA con récord de 41-9.

Chet Holmgren, baja durante 39 partidos, volvió al equipo titular de los Oklahoma City Thunder (41-9), que ganaron a los Toronto Raptors (16-36) con 25 puntos de Shai Gilgeous-Alexander y 27 de Jalen Williams.

Los Thunder controlaron el partido en todo momento, permitiendo solo una mínima ventaja de los Raptors al inicio.

Scottie Barnes hizo 21 para los de Toronto, que aún no contaron con Brandon Ingram, recién llegado al equipo con un traspaso desde los New Orleans Pelicans.

Noticia al Día / EFE

Lee también: Ancelotti anuncia recuperación de dos piezas para el derbi de Madrid