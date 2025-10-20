Lunes 20 de octubre de 2025
Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Los litoralenses despertaron fabricando 16 carreras y 21 imparables

Por Daniel García

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto
Foto: Agencias
los Tiburones de La Guaira se impusieron con autoridad ante los Cardenales de Lara con marcador de 16-9, en un duelo que se convirtió en una verdadera batalla de poder en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El equipo salado desplegó una ofensiva demoledora que no dio tregua al pitcheo crepuscular, destacando las actuaciones de Franklin Barreto y Jimmy Kerrigan, quienes fueron los protagonistas de la noche. Barreto se fue de 6-3, incluyendo un jonrón y una carrera impulsada, mientras que Kerrigan brilló con un desempeño de 4-2, conectando un doble, un cuadrangular, anotando una carrera y remolcando cuatro.

Por el lado de los locales, Eduardo García fue el más destacado al conectar de 2-2, incluyendo un Grand Slam que encendió las gradas del estadio y aportó cinco carreras para los Cardenales, que lucharon hasta, pero no pudieron contener el vendaval ofensivo de La Guaira.

En el montículo, Emerson Martínez se adjudicó la victoria tras cumplir con su labor desde el bullpen, mientras que Cristhian Tortosa cargó con la derrota al no poder frenar el impulso ofensivo de los Tiburones.

Lee también: Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

