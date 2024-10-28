Viernes 15 de agosto de 2025
Deportes

Tiburones cerró la semana en la cima de la tabla de la LVBP

Diseño: Oriana Reyes NAD

Por Daniel García

Tiburones cerró la semana en la cima de la tabla de la LVBP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Tras finalizar la tercera semana de Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Tiburones de La Guaira cerró en la primera posición de la clasificación. El cuadro dirigido por Oswaldo Guillén goza de un récord positivo de 10-4.

En el segundo lugar a juego y medio de diferencia se encuentra el elenco de Tigres de Aragua con registro de 8-5, mientras que Cardenales de Lara , Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, empatan por el tercer lugar a tres juegos de la punta.

Leones del Caracas con balnace de 5-7 y a cuatro del primer puesto, se ubica en la cuarta casilla, mientras que Bravos de Margarita 5-8 y Águilas del Zulia 5-9, ocupan los últimos lugares de la tabla.

La acción de la LVBP retomará las acciones el próximo 29 de octubre , los ocho equipos que conforman la pelota criolla verán acción. La cuarta semana de LVBP arranca con el estreno del estadio de Guatamare en Porlamar, donde Bravos de Margarita enfrentará a los Tigres en horario diurno, Águilas recibirá Cardenales en Marcaibo, Tiburones hará lo propio ante Caribes, mientras que en Valencia chocarán los eternos rivales.

Lee también: Águilas continúa en mala racha tras caer ante Cardenales en Barquisimeto

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Comienza la histórica reunión de Putin y Trump en Alaska

Comienza la histórica reunión de Putin y Trump en Alaska

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro:

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro: "Es un premio comercial"

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix "El Rey" Hernández

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

"Por qué se llama Genyerbet el perrito de Traki: una historia llena de ternura

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Noticias Relacionadas

Al Dia

Gobernación del Zulia realiza 1er Encuentro para las mesas de trabajo con productores de café y cacao

La actividad fue presidida por el secretario de Comercio Exterior, Inversión y Cooperación Técnica Internacional del gobierno regional, Mario Isea
Deportes

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

El ex River Plate habría tenido "buenas sensaciones"
Deportes

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro: "Es un premio comercial"

Lewandowski está nominado entre los 30 finalistas del Balón de Oro 2025
Deportes

Venezuela busca su segunda victoria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas ante Canadá

Venezuela viene de vencer 5-0 a Puerto Rico el pasado miércoles en la primera jornada del torneo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025