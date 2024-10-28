Tiburones cerró la semana en la cima de la tabla de la LVBP

Tras finalizar la tercera semana de Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Tiburones de La Guaira cerró en la primera posición de la clasificación. El cuadro dirigido por Oswaldo Guillén goza de un récord positivo de 10-4.

En el segundo lugar a juego y medio de diferencia se encuentra el elenco de Tigres de Aragua con registro de 8-5, mientras que Cardenales de Lara , Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui, empatan por el tercer lugar a tres juegos de la punta.

Leones del Caracas con balnace de 5-7 y a cuatro del primer puesto, se ubica en la cuarta casilla, mientras que Bravos de Margarita 5-8 y Águilas del Zulia 5-9, ocupan los últimos lugares de la tabla.

La acción de la LVBP retomará las acciones el próximo 29 de octubre , los ocho equipos que conforman la pelota criolla verán acción. La cuarta semana de LVBP arranca con el estreno del estadio de Guatamare en Porlamar, donde Bravos de Margarita enfrentará a los Tigres en horario diurno, Águilas recibirá Cardenales en Marcaibo, Tiburones hará lo propio ante Caribes, mientras que en Valencia chocarán los eternos rivales.

Lee también: Águilas continúa en mala racha tras caer ante Cardenales en Barquisimeto