Tiburones de la Guaira continúa imparable y le gana el primero a Leones del Caracas

Tiburones de La Guaira venció 7-6 a Leones del Caracas este miércoles 30 de octubre en el estadio Universitario de la UCV.

El pitcher ganador fue Arnaldo Hernández, mientras que Sam Bordner cargó con el revés. Por otro lado, Wilson García conectó el cuadrangular para dejar en el terreno a los melenudos.

Los actuales campeones de la LVBP son líderes de la competición con 11 victorias y cinco derrotas. A su vez, los Leones del Caracas ocupan la séptima casilla con seis triunfos y ocho reveses, solo por arriba de Águilas del Zulia.

La Guaira deberá enfrentar a Navegantes del Magallanes este jueves 31 de octubre. Dicho esto, los melenudos harán lo propio ante los rapaces en Maracaibo.

Tiburones de La Guaira derrotó 7 carreras a 6 a Leones del Caracas. pic.twitter.com/5k1zLB9bh2 — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) October 31, 2024

