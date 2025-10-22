Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tomás Telis fue el héroe tras impulsar la carrera del triunfo para los salados

Por Daniel García

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario
Foto: LVBP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En una noche cargada de emociones en el Estadio Universitario de Caracas, los Tiburones de La Guaira se impusieron 6-5 sobre los Leones del Caracas este martes, en un enfrentamiento que mantuvo en vilo a los casi 12 mil fanáticos presentes.

El encuentro fue una verdadera exhibición de poder ofensivo. Por los salados, Gabriel Arias y Daniel Montaño sacaron la pelota del parque, mientras que Aldrem Corredor y Yonathan Daza respondieron con batazos similares por los melenudos. El cuadrangular de Daza resultó crucial, ya que permitió a los melenudos empatar el marcador 5-5 en el noveno capítulo.

Sin embargo, la paridad fue efímera. Con las bases congestionadas, Tomás Telis se convirtió en el héroe de la jornada al conectar un sencillo que selló la victoria para La Guaira, dejando en el terreno a los capitalinos.

En el montículo, Arnaldo Hernández se llevó el triunfo, mientras que Junior Flores cargó con la derrota.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Noticias Relacionadas

Nacionales

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Se espera que en las próximas horas llegue la onda tropical 46
Deportes

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Thunder de Oklahoma City recibe a Rockets de Houston en el primer partido de la nueva temporada de la NBA

Deportes

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Con nueve puntos, el Arsenal ocupa provisionalmente la tercera posición, empatado con el PSG (1º) y el Inter (2º)
Deportes

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

El equipo de Luis Enrique demostró su poderío ofensivo con seis goleadores diferentes

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025