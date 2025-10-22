Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

En una noche cargada de emociones en el Estadio Universitario de Caracas, los Tiburones de La Guaira se impusieron 6-5 sobre los Leones del Caracas este martes, en un enfrentamiento que mantuvo en vilo a los casi 12 mil fanáticos presentes.

El encuentro fue una verdadera exhibición de poder ofensivo. Por los salados, Gabriel Arias y Daniel Montaño sacaron la pelota del parque, mientras que Aldrem Corredor y Yonathan Daza respondieron con batazos similares por los melenudos. El cuadrangular de Daza resultó crucial, ya que permitió a los melenudos empatar el marcador 5-5 en el noveno capítulo.

Sin embargo, la paridad fue efímera. Con las bases congestionadas, Tomás Telis se convirtió en el héroe de la jornada al conectar un sencillo que selló la victoria para La Guaira, dejando en el terreno a los capitalinos.

En el montículo, Arnaldo Hernández se llevó el triunfo, mientras que Junior Flores cargó con la derrota.