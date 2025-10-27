Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Tiburones de La Guaira logró una importante victoria por 6-3 sobre Bravos de Margarita, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El encuentro, celebrado en el Estadio Universitario, comenzó con los Bravos tomando la delantera en la parte alta del primer inning gracias a un elevado de sacrificio de Alexi Amarista que permitió anotar a Santos desde tercera base.

Sin embargo, los Tiburones respondieron rápidamente en la parte baja de esa misma entrada, con un jonrón de dos carreras de Máximo Acosta que puso el marcador 2-1 a favor de La Guaira. Acosta también contribuyó con un sencillo en el segundo inning, impulsando a Jadher Areinamo y ampliando la ventaja a 3-1.

La sólida actuación del abridor Zac Grotz fue clave para los Tiburones, quien lanzó 5.2 innings, permitiendo solo tres hits, una carrera, un boleto y ponchando a seis bateadores. Sin embargo, no pudo conseguir la victoria, ya que su relevista Eudis Idrogo permitió un cuadrangular de dos carreras a Wilson García en el sexto inning, igualando el marcador.

Fue en el octavo inning donde La Guaira recuperó el control del juego. Sebastián Rivero conectó un sencillo que impulsó a Kelvin Meleán, y Areinamo también contribuyó con un hit que trajo a Hernández y al propio Rivero al plato, sellando la victoria para los Tiburones.

Oddanier Mosqueda se llevó el triunfo tras lanzar 2.0 innings con solo un hit permitido, mientras que Carlos Nava cargó con la derrota al permitir las tres carreras en el octavo.

Con este resultado, La Guaira mejora su récord a 4-5, quedando a 3.5 juegos de la cima, mientras que los Bravos sufrieron su cuarta derrota consecutiva, dejando su marca en 3-6.

