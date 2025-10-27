Lunes 27 de octubre de 2025
Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

La sólida actuación del abridor Zac Grotz fue clave para los Tiburones, quien lanzó 5.2 innings, permitiendo solo tres hits, una carrera, un boleto y ponchando a seis bateadores. Sin embargo, no pudo conseguir la victoria, ya que su relevista Eudis Idrogo permitió un cuadrangular de dos carreras a Wilson García en el sexto inning, igualando el marcador

Por Christian Coronel

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa
Tiburones de La Guaira logró una importante victoria por 6-3 sobre Bravos de Margarita, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El encuentro, celebrado en el Estadio Universitario, comenzó con los Bravos tomando la delantera en la parte alta del primer inning gracias a un elevado de sacrificio de Alexi Amarista que permitió anotar a Santos desde tercera base.

Sin embargo, los Tiburones respondieron rápidamente en la parte baja de esa misma entrada, con un jonrón de dos carreras de Máximo Acosta que puso el marcador 2-1 a favor de La Guaira. Acosta también contribuyó con un sencillo en el segundo inning, impulsando a Jadher Areinamo y ampliando la ventaja a 3-1.

La sólida actuación del abridor Zac Grotz fue clave para los Tiburones, quien lanzó 5.2 innings, permitiendo solo tres hits, una carrera, un boleto y ponchando a seis bateadores. Sin embargo, no pudo conseguir la victoria, ya que su relevista Eudis Idrogo permitió un cuadrangular de dos carreras a Wilson García en el sexto inning, igualando el marcador.

Fue en el octavo inning donde La Guaira recuperó el control del juego. Sebastián Rivero conectó un sencillo que impulsó a Kelvin Meleán, y Areinamo también contribuyó con un hit que trajo a Hernández y al propio Rivero al plato, sellando la victoria para los Tiburones.

Oddanier Mosqueda se llevó el triunfo tras lanzar 2.0 innings con solo un hit permitido, mientras que Carlos Nava cargó con la derrota al permitir las tres carreras en el octavo.

Con este resultado, La Guaira mejora su récord a 4-5, quedando a 3.5 juegos de la cima, mientras que los Bravos sufrieron su cuarta derrota consecutiva, dejando su marca en 3-6.

Noticias Relacionadas

Al Dia

Perro Mucuchíes a punto de ser reconocido raza internacional

El reconocimiento internacional del Mucuchíes marcará un hito para la cinofilia venezolana y reivindica años de trabajo dedicados a preservar esta raza originaria de los Andes
Al Dia

La selección Sub-17 femenina de Venezuela se lleva la medalla de plata en el Sudamericano Fiba 2025

Este logro marca la tercera vez que el U17 femenino de Venezuela sube al podio en Sudamérica, habiendo obtenido el oro en Cuenca 2007 y la plata en Asunción 2015. La próxima etapa para esta generación será en 2026, cuando participen en el FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino, que otorgará cuatro cupos para la Copa del Mundo FIBA Sub-19 Femenino 2027. La sede y fecha del evento aún están por determinar
Deportes

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Tudor asumió el mando de la Juventus en marzo de este año, tras el despido de Thiago Motta, y logró clasificar al equipo para la Liga de Campeones, lo que le valió una renovación hasta junio de 2027 después de un inicio prometedor en la temporada pasada. Sin embargo, su tiempo en el club llegó a su fin tras una serie de resultados decepcionantes
Deportes

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

Aunque no fue un partido espectacular, el equipo de Mikel Arteta mostró la eficacia y la fortaleza que caracterizan a los campeones. El gol de Eberechi Eze, exjugador del Palace, fue un momento clave que reflejó la importancia de aprovechar las oportunidades. La madurez táctica y la capacidad de sufrir del equipo son señales positivas para su aspiración al título. Sin duda, Arteta ha formado un equipo competitivo que sabe cómo cerrar partidos, lo que es crucial en la lucha por el campeonato

