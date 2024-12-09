Viernes 26 de septiembre de 2025
Deportes

Tiburones remontó para volver al triunfo ante Tigres

Tiburones de La Guaira logró un importante triunfo ante los Tigres de Aragua. El elenco escualo derrotó a los rayados…

Por Daniel García

Tiburones remontó para volver al triunfo ante Tigres
Tiburones de La Guaira logró un importante triunfo ante los Tigres de Aragua. El elenco escualo derrotó a los rayados con pizarra de 6-2 en el estadio Universitario de Caracas este domingo, 8 de diciembre, remontando el duelo en el que perdían hasta el sexto tramo.

Sebastián Rivero comandó la ofensiva litoral tras irse de 3-1 con doblete y par de remolques. Por otra parte, Luis Matos (4-2), Pedro Castellanos (4-2) y Alcides Escobar (4-2), aportaron una rayita cada uno para la causa de Tiburones.

El ganador del juego fue el serpentinero Ricardo Pinto (5-1), mientras que Eduardo Figueroa (0-1) cargó con el revés.

