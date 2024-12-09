Tiburones remontó para volver al triunfo ante Tigres

Tiburones de La Guaira logró un importante triunfo ante los Tigres de Aragua. El elenco escualo derrotó a los rayados con pizarra de 6-2 en el estadio Universitario de Caracas este domingo, 8 de diciembre, remontando el duelo en el que perdían hasta el sexto tramo.

Sebastián Rivero comandó la ofensiva litoral tras irse de 3-1 con doblete y par de remolques. Por otra parte, Luis Matos (4-2), Pedro Castellanos (4-2) y Alcides Escobar (4-2), aportaron una rayita cada uno para la causa de Tiburones.

El ganador del juego fue el serpentinero Ricardo Pinto (5-1), mientras que Eduardo Figueroa (0-1) cargó con el revés.

