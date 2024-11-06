Tiburones superó a Caribes para cortar racha adversa

Tiburones de La Guaira se impuso este martes ante Caribes de Anzoátegui 12-8, en un duelo que se desarrolló en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz. Con el triunfo, los salados acaban con la racha adversa de tres derrotas consecutivas, manteniéndose en la cima de la tabla con récord de 13-8.

Tiburones contó con el respaldo ofensivo de nombres como Luis Matos, Yangervis Solarte y Wilson García, quienes impulsaron nueve de las 12 carreras del equipo para vencer en condición de visita. Matos se fue de 5-3 con trío de anotadas, cuatro impulsadas y un vuelacerca, García de 5-2 con par de anotas e impulsadas y Solarte de 5-1 con estacazo y tres fletadas.

Por parte del elenco local, José Fernádez destacó al irse de 4-2, tres empujadas y una anotada.

Emilio Vargas (2-1) cargó con el triunfo litoralense, mientras que Mauricio Lovera ( 0-1) resultó ser el derrotado del juego.

