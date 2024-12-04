Tiburones vapuleó 10-1 a Leones en el Monumental

Tiburones de La Guaira derrotó por paliza a Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. La Guaira tomó ventaja desde el primer episodio tras sumar cuatro anotaciones, mientras que el sexto capítulo aportaron cinco más para consolidar su triunfo 21 de la temporada

La actuación monticular de Ricardo Pinto fue determinante para adormecer a la ofensiva melenuda. El derecho lanzó 5.2 capítulos, tolerando una carrera y seis indiscutibles. Por ota parte, abanicó a siete contrarios y otorgó un pasaporte.

El elenco escualo se apoyó del aporte ofensivo de Luis Matos, quien se fue para la calle y remolcó par de anotaciones, mientras que Gabriel Arias sumó dos más para la causa litoral tras irse de 5-3.

El lanzador ganador fue Ricardo pinto (4-1) y el perdedor Jhoulys Chacín (1-2).

Lee también: Luto en el boxeo: Falleció el tricampeón mexicano Israel "Magnifico" Vázquez