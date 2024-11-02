Tiburones y Bravos pactaron cambio en la LVBP

Este viernes 1 de noviembre, se produjo un cambio entre Tibuones de La Guaira y Bravos de Margarita. El jardinero Anthony Jiménez llegó a Bravos de Margarita, vía cambio, desde Tiburones de La Guaira, por el diestro Julio Vivas.

“Anthony es un jugador atlético, al que conocemos muy bien y debe apoyarnos para reforzar la profundidad del equipo”, destacó el gerente deportivo de los insulares, José Manuel Fernández.

Jiménez viene de quedar campeón en la LMBP con Senadores de Caracas, equipo con el que tuvo promedio al bate de .369 en la temporada regular y .389 en la final.

Su línea ofensiva vitalicia en la LVBP es de .259/.318/.341, con .659 de OPS, en 150 juego distribuidos en siete temporadas con Tigres, Águilas, Cardenales, Leones y Tiburones.

Bravos de Margarita agradece a Julio Vivas por su aporte a la causa insular y le deseo el mayor de los éxitos en su nueva etapa profesional.

El derecho compila balance de 7-4, con 3.95 de efectividad en 82 encuentros, 15 de ellos como abridor en siete campañas en la LVBP.

Noticia al Día /LVBP

Lee también: Magallanes mantuvo en raya a Tiburones en la ciudad capital