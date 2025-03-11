Tiger Woods se rompió el tendón de Aquiles

Tiger Woods informó este martes que tiene roto el tendón de Aquiles y que ya ha pasado por el quirófano para solucionar esta lesión.

«Mientras intensificaba mi propio entrenamiento y prácticas en casa, sentí un dolor agudo en mi tendón de Aquiles izquierdo, que se consideró estaba roto», escribió en la red social X.

El golfista explicó que se ha operado en West Palm Beach (Florida, EE.UU.) con una reparación del tendón «mínimamente invasiva». «Estoy de vuelta en casa ahora y planeo enfocarme en mi recuperación y rehabilitación. Gracias a todos por el apoyo», añadió.

El doctor Charlton Stucken, que estuvo al frente de la operación, aseguró que la intervención fue «sin contratiempos» y que se espera «una recuperación completa».

De 49 años, el ganador de 15 ‘grandes’ sufrió a comienzos de febrero el fallecimiento de su madre, Kultida Woods, a los 80 años.

Woods iba a jugar en el el torneo Genesis Invitational el pasado mes, pero anunció poco antes que no estaba «listo» y que todavía estaba «procesando la pérdida» de su madre.

El Genesis Invitational iba a suponer la reaparición de Woods en el PGA Tour. La última vez que compitió el año pasado fue en el Abierto Británico en julio.

As I began to ramp up my own training and practice at home, I felt a sharp pain in my left Achilles, which was deemed to be ruptured.



This morning, Dr. Charlton Stucken of Hospital for Special Surgery in West Palm Beach, Florida performed a minimally-invasive Achilles tendon… pic.twitter.com/KAVZfcRxlE — Tiger Woods (@TigerWoods) March 11, 2025

EFE