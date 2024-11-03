Tigres blanqueó al Magallanes en Maracay

Tigres de Aragua venció este sábado al Magallanes por blanqueda 4-0 en el José Pérez Colmenares de Maracay, manteniéndose en la lucha por los primeros lugares de la tabla de clasificación en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Los bengalies estrenaron la pizarra en el tercer episodio del compromiso, gracias a un elevado de sacrifcio que llevó al pisa y corre al outfielder Alexfri Planez.

Las tres carreras restantes del triunfo aragueño llegaron en el octavo capítulo tras un vuelacerca productor de José Cafecito Martínez, quien encontró en circulación a Yonathan Mendoza y Keyber Rodríguez.

De esta forma, los felinos lograron su décimo triunfo y dejan balance de 10-8, ocupando la segunda tabla de la clasificación.

El relevista Luis Rijo (1-0) cargó con el lauro, mientras que Nivaldo Rodriguez (0-1) toleró el revés magallanero.

Lee también: Águilas se impuso a Caribes para sumar su tercera victoria al hilo