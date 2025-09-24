Tigres de Aragua anuncia el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey

Los Tigres de Aragua anunciaron el retiro del mítico número 26 de Buddy Bailey, legendario mánager del conjunto bengalí fallecido este martes 23 de septiembre.

"El presidente de la Fundación Tigres de Aragua, Víctor Zambrano, manifestó su voluntad de retirar el número 26 en homenaje a Buddy Bailey por haber hecho vivir al fanático y a la organización una historia real", expresó el equipo.

Por su parte, dijo: "¡Un recuerdo que no se olvida! Desde 2002, el nombre de Buddy Bailey se volvió sinónimo de exito en la LVBP. Bajo su mando, los Tigres de Aragua forjaron una de las dinastías más grandes y temidas de la historia del beisbol venezolano".

Bailey ganó seis títulos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y una Serie del Caribe con la organización aragüeña. Por su parte, se espera que en los próximos días se anuncie la fecha exacta de la ceremonia.

La organización de Tigres de Aragua a través de sus redes sociales informó el retiro del número 26, digito que usó Buddy Bailey cuando estuvo al mando de los felinos. #LVBP pic.twitter.com/9zzXEe18Dy — BeisbolPlay (@beisbolplaycom) September 24, 2025

