Tigres de Aragua otorga permiso a Alexi Amarista para el Premier 12 en medio de la polémica

Los Tigres de Aragua otorgaron el permiso a Alexi Amarista para que represente a Venezuela en el torneo Premier 12, después de que surgieran informes que indicaban que el pelotero le pidió el cambio a la organización por negar dicho permiso.

El comunicado de los Tigres de Aragua se realizó luego que se dio a conocer un comunicado del Team Venezuela, en la que se informaba que Amarista estaba siendo presionado por la directiva bengalí para que desistiera de la convocatoria para participar en el Premier 12.

"El mánager Omar López, el coaching staff y los jugadores de la selección quieren comunicar a la opinión pública el profundo rechazo a las presiones que ha recibido Alexi Amarista para no asistir al torneo en representación del país. Hoy alzamos la voz por un compañero, por Venezuela y por la selección" dice el comunicado.

"El domingo en la noche, hablé con ellos y les pedí el cambio por la humillación de que me estaban haciendo objeto, y sus palabras eran que no me cambiarían, pero yo fui quien pidió el cambio" fueron las palabras del pelotero.

Venezuela deberá enfrentar en el Premier 12 a México, Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Países Bajos. La competición se disputará entre el 9 y el 24 de noviembre.

Lee también: Rayo Zuliano busca su segunda victoria consecutiva esta tarde contra el Zamora

Alexi Amarista sobre los rumores de cambio por su salida del roster de #Tigres



"El domingo en la noche hablé con ellos y le pedí el cambio por la humillación que me estaban haciendo. Y sus palabras eran que no me cambiarían, pero yo fui quien pidió el cambio", enfatizó Amarista pic.twitter.com/ztFDX2xEo5 — Jesús Ponte (@Chuchoponte) October 29, 2024

Noticia al Dia