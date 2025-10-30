Jueves 30 de octubre de 2025
Deportes

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Los bengalíes han convertido su territorio en fortaleza y se acercan a los diez triunfos en la presente campaña

Por Daniel García

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes
Foto: LVBP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Tigres de Aragua continúan intratables en su territorio, y este miércoles celebraron su séptimo triunfo consecutivo como locales al imponerse 6-5 sobre Caribes de Anzoátegui, en un duelo reñido que mantuvo en emoción a los fanáticos del José Pérez Colmenares de Maracay.

La ofensiva bengalí rugió temprano, marcando todas sus anotaciones en el primer tercio del encuentro. Keyber Rodríguez, Alberth Martínez, Eduardo Escobar, José Martínez y José Peraza fueron los protagonistas del ataque que puso en ventaja a los aragüeños.

Caribes no bajó los brazos y logró acercarse peligrosamente en la segunda mitad del compromiso, colocándose a solo una carrera de diferencia. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para revertir el marcador.

Christian Mejías se llevó la victoria tras una sólida labor de cinco entradas desde el montículo. Harol González cargó con la derrota por los orientales, mientras que Ronnie Williams se apuntó su tercer rescate de la temporada, asegurando el triunfo para los dirigidos por Oswaldo Guillén.

Lee también: Ronald Acuña Jr. se lleva la distinción Regreso del Año en las Grandes Ligas

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 30 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 30 de octubre de 2025

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Noches de Gaitas: Talento infantil en la Fonoplatea de los Éxitos

Noches de Gaitas: Talento infantil en la Fonoplatea de los Éxitos

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

Niegan combustible al avión del presidente Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la ‘Lista Clinton’

Niegan combustible al avión del presidente Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la ‘Lista Clinton’

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Magallanes se llevó el primer duelo ante Leones en el Monumental

Noticias Relacionadas

Deportes

Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Los bengalíes han convertido su territorio en fortaleza y se acercan a los diez triunfos en la presente campaña
Deportes

Cardenales frena a Águilas con contundente victoria en Maracaibo

El cuadro crepuscular remontó con contundencia para adjudicarse una importante victoria que les permite salir del fondo de la clasificación

Deportes

Azulejos doblegan a los Dodgers y quedan a un paso de coronarse

La novena canadiense se acerca a su título de Serie Mundial tras derrotar a Dodgers y colocar la serie 3-2

Deportes

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

El atacante brasileño se molestó tras ser sustituido en el Clásico y amenazó con irse del club blanco

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025