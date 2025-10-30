Tigres extiende su invicto como local ante Caribes

Los Tigres de Aragua continúan intratables en su territorio, y este miércoles celebraron su séptimo triunfo consecutivo como locales al imponerse 6-5 sobre Caribes de Anzoátegui, en un duelo reñido que mantuvo en emoción a los fanáticos del José Pérez Colmenares de Maracay.

La ofensiva bengalí rugió temprano, marcando todas sus anotaciones en el primer tercio del encuentro. Keyber Rodríguez, Alberth Martínez, Eduardo Escobar, José Martínez y José Peraza fueron los protagonistas del ataque que puso en ventaja a los aragüeños.

Caribes no bajó los brazos y logró acercarse peligrosamente en la segunda mitad del compromiso, colocándose a solo una carrera de diferencia. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para revertir el marcador.

Christian Mejías se llevó la victoria tras una sólida labor de cinco entradas desde el montículo. Harol González cargó con la derrota por los orientales, mientras que Ronnie Williams se apuntó su tercer rescate de la temporada, asegurando el triunfo para los dirigidos por Oswaldo Guillén.

