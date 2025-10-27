Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tigres de Aragua continúa demostrando su impresionante forma en el inicio de la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al lograr una emocionante victoria el pasado domingo por 3-2 frente a los Navegantes del Magallanes en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

En el encuentro, Alberth Martínez brilló al conectar un cuadrangular solitario que no solo energizó al equipo, sino que también subrayó su capacidad para impactar en momentos cruciales.

Además, Keyber Rodríguez se destacó con un doble que impulsó una carrera, contribuyendo significativamente al ataque de los Tigres y demostrando su habilidad para generar oportunidades en el plato.

Este triunfo marca su cuarto consecutivo y les permite mantener un destacado récord de ocho victorias en sus primeros nueve partidos, consolidándose así como líderes indiscutibles de la liga.

Noticia al Día