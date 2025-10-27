Lunes 27 de octubre de 2025
Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

En el encuentro, Alberth Martínez brilló al conectar un cuadrangular solitario que no solo energizó al equipo, sino que también subrayó su capacidad para impactar en momentos cruciales. Además, Keyber Rodríguez se destacó con un doble que impulsó una carrera, contribuyendo significativamente al ataque de los Tigres y demostrando su habilidad para generar oportunidades en el plato

Por Christian Coronel

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP
Tigres de Aragua continúa demostrando su impresionante forma en el inicio de la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al lograr una emocionante victoria el pasado domingo por 3-2 frente a los Navegantes del Magallanes en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

En el encuentro, Alberth Martínez brilló al conectar un cuadrangular solitario que no solo energizó al equipo, sino que también subrayó su capacidad para impactar en momentos cruciales.

Además, Keyber Rodríguez se destacó con un doble que impulsó una carrera, contribuyendo significativamente al ataque de los Tigres y demostrando su habilidad para generar oportunidades en el plato.

Este triunfo marca su cuarto consecutivo y les permite mantener un destacado récord de ocho victorias en sus primeros nueve partidos, consolidándose así como líderes indiscutibles de la liga.

Al Dia

EEUU tomará fotos y datos biométricos a todos los extranjeros que entren o salgan del país a partir del 26 de diciembre

La nueva directriz abarca a quienes tengan una visa, residencia temporal, trabajo temporal, menores de edad y adultos mayores
Deportes

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Con esta victoria, Caribes completó una barrida de dos juegos sobre Leones, repitiendo el mismo resultado que había logrado contra Águilas del Zulia en la semana. Anzoátegui mostró una ofensiva potente con 15 hits, en comparación con los 13 de Leones. Ambos equipos utilizaron una gran cantidad de lanzadores, con Caribes empleando ocho y Leones nueve
Al Dia

La selección Sub-17 femenina de Venezuela se lleva la medalla de plata en el Sudamericano Fiba 2025

Este logro marca la tercera vez que el U17 femenino de Venezuela sube al podio en Sudamérica, habiendo obtenido el oro en Cuenca 2007 y la plata en Asunción 2015. La próxima etapa para esta generación será en 2026, cuando participen en el FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino, que otorgará cuatro cupos para la Copa del Mundo FIBA Sub-19 Femenino 2027. La sede y fecha del evento aún están por determinar
Deportes

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Tudor asumió el mando de la Juventus en marzo de este año, tras el despido de Thiago Motta, y logró clasificar al equipo para la Liga de Campeones, lo que le valió una renovación hasta junio de 2027 después de un inicio prometedor en la temporada pasada. Sin embargo, su tiempo en el club llegó a su fin tras una serie de resultados decepcionantes

