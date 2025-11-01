Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Los Tigres de Aragua lograron una victoria clave 5-3 sobre los Tiburones de La Guaira en el estadio Jorge Luis García Carneiro, reafirmando su posición en la cima de la tabla de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El encuentro se mantuvo igualado durante nueve entradas, gracias en gran parte a la destacada actuación del abridor estadounidense Zac Grotz, quien lanzó seis episodios de calidad, ponchando a nueve rivales y permitiendo solo una carrera limpia. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para contener el empuje final de los bengalíes.

Con la pizarra empatada 2-2 en el décimo inning, Gorkys Hernández se convirtió en el protagonista de la noche al conectar un sencillo impulsor que remolcó a José Peraza y José Sibrian, colocando el marcador 4-2. Acto seguido, Lorenzo Cedrola aportó con un elevado de sacrificio que permitió la anotación de Keyber Rodríguez, sellando la quinta rayita para Aragua.

El relevo de los Tiburones no pudo contener el ataque felino en el extrainning. Pedro García, quien entró en labor de relevo, fue castigado y cargó con la derrota tras permitir las carreras decisivas.

Con este resultado, los Tigres de Aragua se mantienen firmes en el primer lugar de la clasificación, demostrando temple y capacidad de reacción en momentos clave del juego. La ofensiva oportuna y el manejo del pitcheo en los innings finales fueron determinantes para sumar una nueva victoria en su camino hacia la postemporada.

