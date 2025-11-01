Sábado 01 de noviembre de 2025
Deportes

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Gorkys Hernández fue clave con dos sencillos que remolcaron tres carreras, mientras Lorenzo Cedrola aportó con un elevado de sacrificio.

Por Daniel García

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto
Foto: LVBP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Tigres de Aragua lograron una victoria clave 5-3 sobre los Tiburones de La Guaira en el estadio Jorge Luis García Carneiro, reafirmando su posición en la cima de la tabla de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El encuentro se mantuvo igualado durante nueve entradas, gracias en gran parte a la destacada actuación del abridor estadounidense Zac Grotz, quien lanzó seis episodios de calidad, ponchando a nueve rivales y permitiendo solo una carrera limpia. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para contener el empuje final de los bengalíes.

Con la pizarra empatada 2-2 en el décimo inning, Gorkys Hernández se convirtió en el protagonista de la noche al conectar un sencillo impulsor que remolcó a José Peraza y José Sibrian, colocando el marcador 4-2. Acto seguido, Lorenzo Cedrola aportó con un elevado de sacrificio que permitió la anotación de Keyber Rodríguez, sellando la quinta rayita para Aragua.

El relevo de los Tiburones no pudo contener el ataque felino en el extrainning. Pedro García, quien entró en labor de relevo, fue castigado y cargó con la derrota tras permitir las carreras decisivas.

Con este resultado, los Tigres de Aragua se mantienen firmes en el primer lugar de la clasificación, demostrando temple y capacidad de reacción en momentos clave del juego. La ofensiva oportuna y el manejo del pitcheo en los innings finales fueron determinantes para sumar una nueva victoria en su camino hacia la postemporada.

Lee también: Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Esto traen los astros para este sábado 1 de noviembre

Esto traen los astros para este sábado 1 de noviembre

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra "masacre" policial

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

Problemas legales para el conferencista Jürgen Klaric en Venezuela tras supuesto incumplimiento

Problemas legales para el conferencista Jürgen Klaric en Venezuela tras supuesto incumplimiento

Gobernador Luis Caldera inaugura el corredor vial Hugo Chávez en La Cañada de Urdaneta

Gobernador Luis Caldera inaugura el corredor vial Hugo Chávez en La Cañada de Urdaneta

Cuando el cuerpo de una mujer se convierte en objeto de juicio: el caso Brigitte Macron y la demanda transnacional (por Luz Neira Parra)

Cuando el cuerpo de una mujer se convierte en objeto de juicio: el caso Brigitte Macron y la demanda transnacional (por Luz Neira Parra)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Unos 283 migrantes repatriados llegaron a Maiquetía desde Texas

Unos 283 migrantes repatriados llegaron a Maiquetía desde Texas

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Noticias Relacionadas

Deportes

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Gorkys Hernández fue clave con dos sencillos que remolcaron tres carreras, mientras Lorenzo Cedrola aportó con un elevado de sacrificio.
Deportes

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

El jardinero central tuvo una noche perfecta con el bate y cortó la racha ganadora de los visitantes. A pesar de perder una ventaja de 5-2, los melenudos lograron imponerse en casa.
Deportes

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

La reprogramación del juego será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales del conjunto zuliano
Deportes

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Una sólida actuación de Yoshinobu Yamamoto y un doble play clave en la última entrada evitaron la coronación canadiense. El título se definirá este sábado en el Rogers Centre.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025