Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

El duelo felino de la jornada se inclinó a favor de los Tigres de Aragua, que arrollaron 10-5 a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Con una ofensiva explosiva en momentos clave, la tropa bengalí remontó el marcador y se llevó una victoria contundente como visitante.

Los melenudos comenzaron dominando el encuentro, anotando cuatro carreras en los primeros tres innings que contrarrestaron la rayita inicial de los Tigres. Sin embargo, la reacción aragüeña no tardó en llegar.

En el cuarto episodio, Tigres sumó una carrera que encendió la chispa ofensiva. Luego, en el quinto, desataron un rally de tres anotaciones que volteó la pizarra. Una rayita más en el sexto consolidó la ventaja, y en el noveno, un nuevo ataque de cuatro carreras terminó por sentenciar el compromiso.

Con esta victoria, los dirigidos por Oswaldo Guillén alcanzaron su undécimo triunfo de la temporada, demostrando solidez ofensiva y capacidad de reacción ante uno de los rivales más exigentes del circuito.

