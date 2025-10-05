Domingo 05 de octubre de 2025
Deportes

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Los bengalíes lograron una importante victoria en territorio visitante

Por Daniel García

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional
Foto: Agencias
Zach McKinstry fue el héroe de la jornada del sábado para Tigres de Detroit, que se impuso a Marineros de Seattle por 3-2 en el primer duelo de la Serie Divisional de la Liga Americana que se tuvo que definir en 11 capítulos.

La tropa felina le ganó la primera pulseada a su rival en un T-Mobile Park abarrotado que, por un momento, se ilusionó con la victoria gracias al aporte de J-Rod.

Julio Rodríguez conectó el primero de estos en el cuarto episodio para poner en ventaja a los de casa. Una entrada más tarde, respondió Kerry Carpenter con un batazo que terminó entre el centro y la izquierda para voltear la situación en favor de Detroit.

Sin embargo, la diferencia en el marcador les duró poco tiempo ya que el dominicano de los Marineros volvió a hacer acto de presencia en el 6to pasaje con un sencillo a la derecha que igualó las acciones.

Una paridad que se mantuvo hasta el 11vo capítulo de esta historia, cuando emergió la figura McKinstry para entregarle la victoria a Tigres con un imparable al jardin central que empujó a Torkelson hasta el plato.

Will Vest consiguió la victoria para la visita, Carlos Vargas soportó la caída y el venezolano Keider Montero se adjudicó el salvamento a su cuenta.

Unión Radio

Temas:

