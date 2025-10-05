Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Zach McKinstry fue el héroe de la jornada del sábado para Tigres de Detroit, que se impuso a Marineros de Seattle por 3-2 en el primer duelo de la Serie Divisional de la Liga Americana que se tuvo que definir en 11 capítulos.

La tropa felina le ganó la primera pulseada a su rival en un T-Mobile Park abarrotado que, por un momento, se ilusionó con la victoria gracias al aporte de J-Rod.

Julio Rodríguez conectó el primero de estos en el cuarto episodio para poner en ventaja a los de casa. Una entrada más tarde, respondió Kerry Carpenter con un batazo que terminó entre el centro y la izquierda para voltear la situación en favor de Detroit.

Sin embargo, la diferencia en el marcador les duró poco tiempo ya que el dominicano de los Marineros volvió a hacer acto de presencia en el 6to pasaje con un sencillo a la derecha que igualó las acciones.

Una paridad que se mantuvo hasta el 11vo capítulo de esta historia, cuando emergió la figura McKinstry para entregarle la victoria a Tigres con un imparable al jardin central que empujó a Torkelson hasta el plato.

Will Vest consiguió la victoria para la visita, Carlos Vargas soportó la caída y el venezolano Keider Montero se adjudicó el salvamento a su cuenta.

Unión Radio

