Tigres se hace con la victoria ante Bravos en un encuentro cerrado

El partido que abrió la jornada del jueves 31 de octubre de la LVBP entre los Tigres de Aragua y los Bravos de Margarita, disputado en el estadio Guatamare en la isla de Margarita, terminó con victoria para los felinos con marcador de 8-7.

En cuanto a la ofensivo, por los aragüeños figuró el receptor Jesús Sucre, quién bateo de tres imparables en cuatro turnos, incluyendo un vuelacerca, tres carreras empujadas y una anotada; lo acompañó Leobaldo Cabrera, conectando dos imparables en cinco turnos con una carrera impulsada y una anotada.

Por los isleños, el poderío ofensivo recayó en el receptor Carlos Pérez, bateando dos imparables en cuatro turnos, impulsando tres carreras; Ramón Flores bateó dos inatrapables en cinco turnos al bate, remolcando una carrera y anotando otra.

En cuanto al picheo, Alfredo Zarraga se llevó la victoria y el juego salvado, mientras que Claudio Custodio carga con la derrota.

Al conseguir la victoria, el conjunto de Maracay se mantiene en la segunda posición y es el perseguidor directo de los Tiburones de La Guaira, líderes del campeonato. Por otro lado, la escuadra margariteña baja al sexto lugar tras la derrota de hoy, posicionándose momentáneamente puestos de comodín.

Noticia Al Día/LVBP

Fernando Luzardo/Pasante