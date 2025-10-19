Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Los Tigres de Aragua cosecharon su cuarta victoria al hilo tras vencer 2-1 a los Bravos de Margarita este sábado en el estadio Nueva Esparta, en un duelo que se extendió a extrainnings.

El duelo se extendió a diez episodios con ambos conjuntos sin estrenar el marcador, pero los bengalíes añadieron dos anotaciones tras ser golpeado Gorkys Hernández y un elevado de sacrifico de Lorenzo Cedrolla.

Más tarde, en el cierre del décimo, Ramón Flores con sencillo trajo al plato una para la causa insular, pero no alcanzó para superar la marca de los rayados que mantienen su registro inmaculado en el inicio de campaña de la pelota criolla.

El ganador del encuentro fue el lanzador, Ronnie Williams (2-0), quien ya acumula par de victorias en la campaña, la derrota fue para Jonalbert Rumbol (0-1) y el salvado se le acreditó a Daniel Juárez (1).

Lee también: Águilas dejó en el terreno a Magallanes con Jaison Chourio como héroe