Sábado 25 de octubre de 2025
Deportes

Tigres sigue indetenible tras doblegar a Bravos

El elenco bengalí solo ha caído una vez en el arranque del torneo

Por Daniel García

Foto: LVBP
Los Tigres de Aragua continúan con su sólido arranque en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), al imponerse 6-3 como locales ante los Bravos de Margarita en el estadio José Pérez Colmenares.

Los Bravos comenzaron con fuerza, anotando una carrera en el primer tramo y dos más en el cuarto. Sin embargo, los bengalíes respondieron con contundencia, igualando el marcador y tomando la delantera en la parte baja del cuarto episodio con un rally de cuatro carreras que les dio ventaja de 5-3. La sexta y última rayita del encuentro llegaron en el sexto capítulo.

La ofensiva aragüeña fue liderada por los bateadores de la parte baja del orden. Eduardo Escobar brilló con un cuadrangular de dos carreras en una jornada de 4-2, mientras que J.J. D’Orazio también se voló la cerca con otro jonrón de dos anotaciones. Franklin Torres y Alberth Martínez impulsaron una carrera cada uno, siendo esta última especial para Martínez, quien alcanzó los 400 hits en su carrera en la LVBP.

Con este triunfo, los dirigidos por Oswaldo Guillén se consolidan en la cima de la tabla, con una ventaja de 1.5 juegos sobre los Leones del Caracas. Por su parte, los Bravos caen a récord de 3-4, igualando con otros equipos en la parte media de la clasificación.

El lanzador estadounidense Nick Struck (1-0) se llevó la victoria en su segunda apertura del año, Ronnie Williams se acreditó su primer salvado de la campaña, mientras que Christian Suárez, Jonathan Vargas y Daniel Juárez sumaron un hold cada uno. La derrota recayó en el abridor insular Jorge García (0-1).

Lee también: Cardenales dejó en el terreno al Magallanes

Deportes

Tigres sigue indetenible tras doblegar a Bravos

El elenco bengalí solo ha caído una vez en el arranque del torneo

Al Dia

La Vinotinto femenina inició su camino al Mundial con empate sin goles ante Chile

El elenco nacional visitará a Paraguay para afrontar su segundo duelo el próximo 28 de octubre
Deportes

Leones rugió ante Tiburones en el Universitario

Oswaldo Arcia comandó la victoria capitalina tras irse de 5-3 con tres remolques
Deportes

Azulejos toma delantera ante Dodgers en el primero de la Serie Mundial

El conjunto canadiense tuvo un histórico sexto inning, produciendo nueve carreras para acreditarse la victoria

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
