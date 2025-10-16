Tigres silenciaron a Cardenales en el juego inaugural de la LVBP

Los Tigres de Aragua fueron contundentes ante los Cardenales de Lara durante la apertura de temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. El elenco bengalí bajo el mando de Oswaldo Guillén se impuso 8-3 ante los pájaros rojos en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, apuntándose el primer lauro de la zafra.

Los Cardenales de Lara tomaron la delantera desde temprano con un cuadrangular de dos carreras conectado por Danry Vásquez en el mismo primer episodio. Más tarde, en el segundo episodio, los pájaros rojos ampliaron la ventaja con un imparable productor de César Izturis Jr., colocando el marcador 3-0 a su favor.

No obstante, la reacción de los Tigres de Aragua no se hizo esperar. En la parte alta del tercer capítulo, dobletes consecutivos de David Rodríguez y Alberth Martínez, seguidos por un elevado de sacrificio de Eduardo Escobar, igualaron las acciones 3-3.

El cuarto inning marcó el quiebre definitivo del encuentro. La ofensiva bengalí se desató con batazos oportunos de Lorenzo Cedrola, Keyber Rodríguez, José “Cafecito” Martínez y nuevamente Eduardo Escobar, quienes impulsaron cuatro carreras más para voltear el marcador 7-3.

Ya en el sexto episodio, Lorenzo Cedrola volvió a aparecer con el madero, remolcando la octava carrera de los felinos y sellando así una remontada contundente en el juego inaugural.

El más valioso del juego fue José "Cafecito" Martínez, quien se fue de 3-2 en la jornada, con una carrera impulsada y dos anotadas, demostrando su capacidad de producir en momentos determinantes y liderar el ataque aragüeño.

El triunfo fue para Daniel Juarez (1-0) , mientras que Max Castillo (0-1) cargó con el revés.

