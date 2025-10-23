Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Los Tigres de Aragua han consolidado su posición de líderes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tras una convincente victoria sobre los Cardenales de Lara, actuales campeones, en la jornada del miércoles.

Este triunfo se produce después de una derrota sufrida ante los Bravos de Margarita, y los bengalíes han demostrado su fortaleza en casa, manteniendo su racha de invictos en el Estadio José Pérez Colmenares.

La ofensiva de los Tigres brilló con nueve carreras y nueve hits, destacándose el jugador José Peraza, quien con un cuadrangular en la sexta entrada amplió la ventaja en el marcador.

En total, Peraza anotó seis carreras, y junto a Alberth Martínez y David Rodríguez, impulsaron dos carreras cada uno. Además, José Alberto “Cafecito” Martínez y el receptor José Sibrian fueron los únicos en conseguir dos hits en el encuentro.

Con esto, Tigres han alcanzado su tercera victoria sobre Cardenales en la temporada 2025-26 de la LVBP.

