Tigres vence 5-3 a Cardenales en Barquisimeto

Tigres de Aragua superó 5-3 a Cardenales de Lara para seguir en la pelea por el segundo lugar de la tabla de la pelota criolla. El cuadro bengalí contó con el respaldo ofensivo temprano para llevarse el triunfo en condición de visita.

Aragua abrió la pizarra en el primer capítulo con sencillo impulsor de dos carreras de Leobaldo Cabrera, quien aprovechó la situación de peligro para dar la ventaja a los felinos ante los envíos del abridor Keyvius Sampson. En el cierre de ese capítulo, Cardenales fabricó con sencillo remolcador de Pedro Castellanos, trayendo a la goma la primera para los pájaros rojos.

En el segundo episodio, los locales empatarían por intermedio del bate oportuno de Ildemaro Vargas, quien colocó las acciones 2-2 a través de un indiscutible dirigido a los jardines.

En el tercer episodio, los felinos fabricaron tres anotaciones para dejar las acciones 5-2 en tres entradas completas, mientras que los emplumados descontaron con la última para ellos por jugada de selección producida a través de un roletazo de Ildemaro Vargas.

El lanzador ganador de juego fue Omar Bencomo (1-0), la derrota fue para Keyvius Sampson (1-3) y el salvado para Chávez Fernander (1).

