Timberwolves destroza a Lakers y asecha puestos de play-in

Timberwolves de Minnesota no tuvo piedad con Lakers de Los Ángeles al propinarles una paliza 109-80 en el Target Center de Minnesota, por la jornada de NBA del lunes 2 de diciembre, en un duelo que fue un trámite.

Por “los lobos”, el francés Rudy Gobert convirtió 17 puntos y agarró 12 rebotes para figurar como el jugador más destacado. Lo apoyaron Julius Randle con 18 puntos, cinco rebotes y tres asistencias, y Naz Reid con sus 15 anotaciones.

Por el cuadro angelino, D’Angelo Russell sobresalió dentro de la pobre producción ofensiva del equipo con 20 puntos, tres rebotes, cinco asistencias y cuatro canastas de tres. La segunda espada fue Anthony Davis con 12 puntos, 11 rebotes y cinco asistencias.

Con la oficialización del resultado, Timberwolves de Minnesota llega a diez victorias y posee la misma cantidad de derrotas, que lo ubica en la undécima casilla de la Conferencia Oeste y se acerca a puestos de play-in. Del lado contrario, Lakers de Los Ángeles cae al octavo escalón de la misma conferencia y registra 12-9.

Noticia Al Día/NBA

Fernando Luzardo/Pasante