Timberwolves vence a Nuggets con un gran Anthony Edwards

Timberwolves de Minnesota venció 115-95 a Nuggets de Denver este miércoles 12 de marzo en el Ball Arena por otra jornada de la NBA.

Anthony Edwards se fue con 29 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, mientras que Nikola Jokić registró 34 unidades, 8 rebotes y 4 asistencias.

Timberwolves tiene marca de 11 victorias y 0 reveses en los últimos 11 partidos que Julius Randle ha estado en cancha.

Después de esto, Minnesota es séptimo de la Conferencia Oeste con récord de 38-29. Por su parte, Denver se ubica en el tercer puesto de la misma conferencia con 42 triunfos y 24 derrotas.

