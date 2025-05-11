Timberwolves volvió a superar a Warriors y se adelanta en las semifinales de la Conferencia Oeste

Timberwolves de Minnesota derrotó 97-102 a Warriors de Golden State en el Chase Center este sábado 10 de marzo para adelantarse 2-1 en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Anthony Edwards se despachó con 36 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, mientras que Julius Randle aportó 24 unidades, 10 rebotes y 12 asistencias.

Por su parte, Jimmy Butler se fue con 33 puntos, siete rebotes y siete asistencias. A su vez, Jonathan Kuminga registró 30 unidades, seis rebotes y tres asistencias. Steph Curry se perdió este duelo por lesión.

El cuarto encuentro será este lunes 12 de mayo. Timberwolves buscará poner en jaque a su rival, mientras que Warriors intentará igualar las cosas antes del regreso de Curry.

