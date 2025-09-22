Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre, a partir de las 3.00 pm, se celebrará la esperada ceremonia del Balón de Oro 2025, el evento que reconoce a los mejores futbolistas del mundo en el último año. La gala tendrá lugar en el icónico Théâtre du Châtelet, en la capital francesa, y reunirá a las principales figuras del fútbol internacional.

Organizada por la revista France Football, el Balón de Oro premiará a los jugadores más destacados en diversas categorías, incluyendo el Balón de Oro masculino y femenino, el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Trofeo Yashin (mejor portero), el Trofeo Gerd Müller (máximo goleador), el Premio Sócrates (compromiso social), y el reconocimiento al Club del Año.

¿Ousmane Dembélé o Lamine Yamal?

El misterio que ha mantenido en vilo al mundo del fútbol durante semanas llegará a su fin esta tarde, cuando se celebre la esperada gala del Balón de Oro 2025. El evento, que repartirá 11 galardones, convertirá a París en el epicentro mediático del deporte rey, con la mirada global puesta para conocer el nombre del mejor futbolista del año.

La gala contará con la presencia de múltiples estrellas, aunque el París Saint-Germain no asistirá como equipo debido a la reprogramación de su partido ante el Olympique de Marsella, lo que impide que varios de sus jugadores nominados estén presentes. El único representante del club será Ousmane Dembélé, actualmente lesionado.

