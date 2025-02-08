Tom Brady afirma que ha sido más difícil su primer Super Bowl como analista que como jugador

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, reconoció este viernes que le ha sido más complicado preparar su primer Super Bowl como analista de televisión que como ‘quarterback’.

«He pasado mucho estudiando un montón de películas, leyendo paquetes de información para tratar de estar preparado para cualquier cosa. Como jugador te preparas para un lado del campo; como locutor tienes que prepararte para ambas ofensivas y defensivas, ni siquiera puedo abordar todo lo que ya he preparado», afirmó el campeón siete veces del Super Bowl.

Luego de su retiro en febrero del 2023, Brady, quien tiene 47 años, firmó un contrato de 10 años por 375 millones de dólares para ser el analista principal de Fox Sports, puesto en el que debutó al inicio de la temporada regular 2024 de la NFL.

Tom Brady, un histórico del Super Bowl

El pasador que tiene seis anillos de campeón con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, debutará en una emisión del partido por el título de la NFL el próximo domingo en el Super Bowl LIX que disputarán Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana.

Tom Brady subrayó, ante los micrófonos de su cadena que, a pesar de lo tentador que le resulta estar en el campo, se siente tranquilo en su nueva posición, satisfecho con lo que logró en 23 años de carrera.

«Miro hacia atrás mi carrera y siento que no me quedaba nada en el tanque, aunque me encantaría lanzar el balón. Es algo que amo hacer. El fútbol americano fue mi primer amor; me encanta competir al más alto nivel y amaba todos los elementos que vienen con este deporte, hoy estoy del otro lado y lo disfruto», señaló.

Sobre las fortalezas y debilidades que ve en Eagles y Chiefs, Brady mencionó que la clave estará en las defensivas.

El punto de vista de Brady



«Los coordinadores defensivos y todos los vídeos que han visto en estos años hablan del desafío en este juego. Fangio es fenomenal. Del otro lado hay tantas jugadas de presión únicas, diferentes formaciones y cómo el entrenador Spagnolo hace las llamadas. Ambos tienen algo único y se merecen estar aquí en New Orleans en el Super Bowl», afirmó el futuro miembro del Salón de la Fama.

EFE

