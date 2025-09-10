Miércoles 10 de septiembre de 2025
Deportes

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo"

El mediocampista tachirense se despide tras 17 años con la selección nacional

Por Daniel García

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo
Foto: Agencias
Tras la dolorosa derrota 6-3 ante Colombia que dejó a Venezuela sin opciones de disputar el repechaje al Mundial 2026, el capitán de la Vinotinto, Tomás Rincón, protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Entre lágrimas, el referente histórico del combinado nacional reconoció el impacto emocional del resultado y anunció su despedida de las Eliminatorias.

“Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo. Perdimos una oportunidad única. Fue mi último partido con la selección en Eliminatorias”, expresó Rincón, con la voz entrecortada, ante los medios presentes en el estadio Monumental de Maturín.

El capitán, símbolo de liderazgo y entrega durante más de una década, se sentó en absoluta soledad sobre el césped, visiblemente afectado. Permaneció allí por varios minutos, en silencio, mientras la afición lo aplaudía con respeto. Su gesto fue el reflejo de una generación que soñó con llevar a Venezuela a su primer Mundial y que luchó hasta el último minuto por lograrlo.

Rincón, quien debutó con la Vinotinto en 2007, acumuló más de 120 partidos oficiales y fue parte de los ciclos más competitivos del fútbol nacional. Su despedida marca el cierre de una etapa y deja un legado de profesionalismo, compromiso y amor por la camiseta.

