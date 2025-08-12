Tomás Rincón renovará contrato con Santos FC

El mediocampista venezolano Tomás Rincón ha oficializado la extensión de su contrato con el Santos FC, que ahora se prolonga hasta diciembre de 2026, según reporta el portal ge.globo. La renovación fue registrada en el Boletín Informativo Diario (BID) de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), confirmando la continuidad del jugador en el club paulista.

Rincón, de 37 años, llegó al Santos en agosto de 2023 tras su paso por el fútbol italiano, y rápidamente se convirtió en una figura de liderazgo dentro del equipo. A pesar de la difícil campaña que culminó en el descenso del club a la Serie B, el venezolano se mantuvo firme en su compromiso, incluso aceptando una reducción salarial para continuar en el proyecto deportivo.

Durante la temporada 2025, Rincón ha disputado 24 partidos, siendo titular en 17 de ellos, y ha sido pieza clave en el esquema del técnico Cleber Xavier. Su renovación no solo representa estabilidad para el equipo, sino también un respaldo a su experiencia y liderazgo en el vestuario.

Con este nuevo vínculo, Santos FC asegura la presencia de uno de sus referentes en el mediocampo, mientras Rincón continúa siendo convocado regularmente por la selección venezolana, que lucha por un cupo en la Copa Mundial de 2026.

