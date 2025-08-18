Lunes 18 de agosto de 2025
Deportes

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

El evento deportivo se desarrolló en el estadio de Barrio Bolívar y reunió a la familias y a más de 130 peloteros de equipos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, anfitriones, Cristo de Aranza, Manuel Dagnino, Soy San Francisco de Sierra Maestra y Atletic Los Puertos del municipio Miranda.

Por Candy Valbuena

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo
Los jugadores del torneo son menores de edad, entre 10 a 14 años, protagonistas de un esfuerzo deportivo que tiene como sede el complejo Simón Bolívar, parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Foto: Cortesía
El concejal de UNT, Alejandro Fernández, uno de los promotores del proyecto "Sembrando Futuro" agradeció el interés y la presencia de padres y representantes de los niños, que participaron en un torneo en el estadio del Barrio Bolívar, verdadero semillero de futuras glorias del béisbol venezolano

Sembrar futuro no es una frase vacía sino que está llena de mucho contenido de esperanza cuando son menores de edad, entre 10 a 14 años, los protagonistas de un esfuerzo deportivo que tiene como sede el complejo Simón Bolívar, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, donde seis equipos celebraron el fin de semana un torneo a casa llena.

El evento desarrollado en el estadio del Barrio Bolívar reunió a familias enteras, invitados y a más de 130 peloteros de equipos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, anfitriones, Cristo de Aranza, Manuel Dagnino, Soy San Francisco de Sierra Maestra y Atletic Los Puertos del municipio Miranda.

El concejal de UNT, Alejandro Fernández, uno de los promotores del proyecto "Sembrando Futuro" agradeció el interés y la presencia de 250 padres y representantes de los niños participantes de este evento deportivo, –en edades entre 10 y 14 años– verdadero semillero de promesas y futuras glorias del béisbol venezolano.

Asimismo, Fernández destacó su complacencia por la asistencia de su colega Yineska Contreras; Dany Giraldo, exdirector del Funidez; Kairé Morales, representante del equipo Cerveceros de Milwaukee; Johander Herrera, coach; César Martínez, manager y la invitada especial, Eveling Trejo de Rosales, exprimera dama del estado Zulia y presidente de la Fundación "Sembrando Maracaibo Mía".

"Este es un esfuerzo que bien vale la pena en beneficio de la práctica deportiva de nuestra juventud. El éxito de este cuadrangular de béisbol debo decirlo lo ha permitido la cómoda, moderna y excelente instalación del complejo deportivo Simón Bolívar que hace sólo pocos meses, el gobernador Manuel Rosales Rosales le entregó a la comunidad del Barrio Bolívar", dijo Fernández.

Afirmó que "Sembrando Futuro" garantizó la donación de los trofeos, medallas y premiaciones que los jóvenes exhibieron orgullosamente en sus uniformes. También la entrega de dos cajas de pelotas de spalding con las que los peloteros pudieron lucir su preparación física que permitió la premiación a Oswal Bravo, mejor lanzador; Abel Ambar, destacado en el terreno en la defensa y Alejandro Nery, principal toletero en sus turnos al bate.

"Sembrando Futuro" donó los trofeos, medallas y premiaciones que los jóvenes exhibieron orgullosamente en sus uniformes. También dos cajas de pelotas de Spalding con las que los peloteros pudieron lucir su preparación física. Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa

