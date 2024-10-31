Tottenham da el golpe y elimina a Manchester City en la Copa de la Liga

Tottenham venció 2-1 a Manchester City este miércoles 30 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium para clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Los tantos fueron obra de Timo Werner, Paper Sarr y Matheus Nunes en un encuentro donde el conjunto de Ante Postecoglou dio la sorpresa.

Con esto, ahora los ‘Spurs’ ha derrotado cuatro de las cinco veces que se ha enfrentado al Manchester City por Copa de la Liga (1992-2024).

El próximo duelo de Tottenham será frente a Aston Villa, mientras que los ‘Cityzens’ harán lo propio ante Bournemouth (Premier League).

