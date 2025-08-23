Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó 0-2 al Manchester City este sábado 23 de agosto en el Etihad Stadium por la segunda jornada de la Premier League.

Los goles fueron obra de Brennan Johnson al 35′ y Palhinha al 45′ en un duelo donde los ‘cityzens’ dominaron principalmente en el inicio; sin embargo, Tottenham repitió la dosis de la Supercopa de Europa ante PSG (buen bloque defensivo y presión alta).

El actual campeón de la Europa League cuenta con seis puntos en el inicio de la Premier League, luego de derrotar 3-0 al Burnley. Por su parte, los de Pep Guardiola goleó 4-0 al Wolverhampton en la primera fecha (también tiene seis unidades).

Tottenham Hotspur at the Etihad 😏 pic.twitter.com/b6Zvfd5Byb — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 23, 2025

