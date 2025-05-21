Tottenham Hotspur ganó la Europa League y terminó con la sequía de 17 años

Tottenham Hotspur derrotó 1-0 a Manchester United este miércoles 21 de mayo en el estadio San Mamés para conquistar la Europa League. El único tanto del partido fue obra de Brennan Johnson.

Con esto, los ‘Spurs’ consiguen su tercer título en la competición (1972, 1984 y 2025) y primer trofeo desde 2008 (Copa de la Liga). El conjunto de Ange Postecoglou venció a los ‘Red Devils’ en los cuatro enfrentamientos de esta temporada.

A su vez, Heung-Min Son (figura del club) ganó su primer título a nivel clubes de su carrera, después de 15 años (perdió la final de la Uefa Champions League 2019, por ejemplo).

La escuadra londinense asegura su cupo a la Uefa Champions League 2025-2026, mientras que Manchester United se queda con las manos vacías.

