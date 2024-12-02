Trent Williams, jugador de los 49ers de San Francisco, perdió a su hijo recién nacido

Sondra, la esposa del tackle izquierdo de los 49ers, Trent Williams, anunció la trágica muerte de su hijo recién nacido, Trent Jr.

En una publicación en Instagram el domingo, Sondra reveló que perdió al gemelo de Trent Jr. al principio del embarazo y que Trent Jr. nació muerto el mes pasado.

"Ha sido extremadamente difícil tratar de procesar el hola y el adiós más tristes que he tenido que soportar. El pasado domingo por la noche le di la bienvenida a tu cuerpecito largo y sin vida de 4 libras, 8 onzas y 18,5 pulgadas a las 11:38 p.m", dijo.

"Con solo 35 semanas, su impactante y rápida llegada ni siquiera le dio tiempo a mamá para recibir la epidural. Estoy muy agradecida de haber tenido a mi lado a tu tía Katina (quien también te cortó el cordón umbilical) y a la enfermera Hannah”, escribió Sondra, agregando emojis de corazón roto y oración.

Noticia al Dia / New York Times