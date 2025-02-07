Tres venezolanos en el todos-estrellas de la Serie del Caribe 2025

Tres venezolanos se ganaron un puesto en el equipo todos-estrellas de la Serie del Caribe 2025 que se celebra en Mexicali. El lanzador Jesús Vargas, el utility Alexi Amarista y el designado Danry Vásquez conforman el selecto grupo de peloteros destacados en el torneo caribeño.

Tras un juego sin hit ni carreras en ocho episodios completos durante el triunfo ante el seleccionado Japan Breeze, Jesús Vargas fue seleccionado entre los lanzadores más sobresalientes.

Por su parte, Amarista tuvo promedio de 304, con siete indiscutibles que lo ayudaron a llegar a 40 de por vida en SDC y quedar a uno de alcanzar a Antonio Armas en el top-5 de criollos de por vida en el certamen. Asimismo, anotó cuatro rayitas, empalmó dos dobles y un cuadrangular.

Mientras tanto, Danry Vásquez disparó un bambinazo en el choque del pasado 3 de febrero ante Indios de Mayagüez y además, sumó al menos un hit en cada uno de los juegos que disputó Cardenales. Su promedio fue de .280 (de 25-7) con cuatro traídas al plato y una anotada.

Equipo Todos Estrellas Mexicali 2025:

C: Francisco Mejía, Leones del Escogido, República Dominicana

1B: Yamaico Navarro, Leones del Escogido, República Dominicana

2B: Michael Wielansky, Charros de Jalisco, México

3B: Kelvin Gutiérrez, Leones del Escogido, República Dominicana

SS: Jack Mayfield, Charros de Jalisco, México

LF: Rudy Martin Jr., Charros de Jalisco, México

CF: Billy Hamilton, Charros de Jalisco, México

RF: Alexi Amarista, Cardenales de Lara, Venezuela

DH: Danry Vásquez, Cardenales de Lara, Venezuela

Pitcher Abridor: Jesús Vargas, Cardenales de Lara, Venezuela

Pitcher Relevista: Trevor Clifton, Charros de Jalisco, México

Manager: Benjamín Gil, Charros de Jalisco, México

