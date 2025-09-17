Tres venezolanos son favoritos al Guante de Oro 2025

Según los analistas de MLB.com, tres peloteros venezolanos se perfilan como firmes candidatos a conquistar el Guante de Oro esta temporada, gracias a su destacada labor defensiva en las Grandes Ligas.

Entre los criollos con fuerza destacan:

Maikel García, antesalista de los Reales de Kansas City, quien ha brillado por su impecable cobertura en la tercera base y su capacidad para convertir jugadas difíciles en outs seguros. El de la Sabana optaría por su primera distinción.

Por su parte, el zuliano Wilyer Abreu, jardinero de los Red Sox, ha demostrado grandes reflejos y una lectura precisa de los batazos, consolidándose como un guardián del outfield. El patrullero derecho busca su segundo galardón consecutivo,

Andrés Giménez, camarero de los Azulejos de Toronto, sigue siendo considerado uno de los guantes más confiables del infield por su consistencia, efectividad y rango defensivo, buscará por cuarta ocasión el premio.

