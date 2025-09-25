Trujillanos FC interrumpe su traslado a Valera por precaución vial en Mene Grande

El autobús que transportaba al plantel del Trujillanos Fútbol Club debió realizar una parada preventiva en la localidad de Mene Grande, estado Zulia, durante su trayecto desde Punto Fijo hacia la ciudad de Valera.

La detención fue realizada bajo el resguardo del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en atención a la recomendación de los organismos de seguridad, quienes alertaron sobre la falta de información precisa respecto a las condiciones actuales de las vías y puentes que deben atravesarse en ese tramo.

El conductor de la unidad, ciudadano José Simancas, informó que todos los ocupantes se encuentran en buen estado de salud y que la medida responde exclusivamente a criterios de prevención y resguardo.

Hasta el momento, no se ha reportado ninguna novedad adicional, y se espera que el equipo retome su ruta una vez se confirme la seguridad del trayecto.

Noticia al Día / Trujillanos FC