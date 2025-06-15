UCV FC derrota al Deportivo Táchira y se consagra campeón del Torneo Apertura

La Universidad Central de Venezuela (UCV) se proclamó campeona del Torneo Apertura 2025 de la Liga Futve tras vencer 1-0 a Deportivo Táchira, campeón del balompié venezolano en 2024.

El encuentro tuvo pocas ocasiones claras en la primera mitad, aunque ambos equipos intentaron generar peligro por las bandas. La oportunidad más clara de UCV llegó con un centro desde la derecha que no logró concretarse, mientras que Táchira estuvo cerca con un cabezazo al final del primer tiempo.

El único gol del partido llegó en la segunda mitad, cuando un centro derivó en dos rebotes y Kendrys Silva, lateral derecho, definió con precisión. A pesar de un mayor dominio en el juego, Táchira no logró igualar y terminó con un jugador expulsado.

Ahora, UCV buscará el título absoluto al enfrentar al campeón del Torneo Clausura. Si logra repetir su éxito en el Torneo Clausura, se consagrará automáticamente como el monarca de la liga. Los ganadores de ambas competiciones clasificarán directamente a la Copa Libertadores 2026, mientras que los subcampeones obtendrán un cupo en la Copa Sudamericana.

