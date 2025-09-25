Jueves 25 de septiembre de 2025
Deportes

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022

Por Christian Coronel

La Uefa se reunirá la semana que viene con la intención de tomar una decisión respecto a la participación de Israel y sus equipos en las competiciones internacionales, con la mayoría de miembros inclinados por suspenderlos.

Según The Times, "la mayor parte de los miembros del comité ejecutivos están a favor de la suspensión de Israel", después de que ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieran este martes a la Fifa y a la Uefa que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.

Una posible suspensión por parte de la Uefa no estaría ligada a una decisión de la Fifa, que, sin embargo, quedaría en una posición muy difícil con vistas al Mundial de 2026, donde Israel se está jugando su clasificación, siendo terceros de su grupo por detrás de Noruega e Italia.

Noticia al Día / El Tiempo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Tres nuevas notificaciones a dueños de terrenos abandonados emitió la Alcaldía de Maracaibo

Así lo dio a conocer el presidente (e) del IMA, Janner Pérez
Deportes

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

El receptor apareció en la octava entrada para dar un estacazo de tres carreras y ayudar a su equipo a conseguir una importante victoria
Deportes

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Seattle, con el triunfo, se coronó campeón de la división Oeste en la Liga Americana por primera vez desde 2001 y tienen récord de 89-69
Deportes

Trujillanos FC interrumpe su traslado a Valera por precaución vial en Mene Grande

El conductor de la unidad, ciudadano José Simancas, informó que todos los ocupantes se encuentran en buen estado de salud y que la medida responde exclusivamente a criterios de prevención y resguardo

