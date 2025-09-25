Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

La Uefa se reunirá la semana que viene con la intención de tomar una decisión respecto a la participación de Israel y sus equipos en las competiciones internacionales, con la mayoría de miembros inclinados por suspenderlos.

Según The Times, "la mayor parte de los miembros del comité ejecutivos están a favor de la suspensión de Israel", después de que ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieran este martes a la Fifa y a la Uefa que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.

Una posible suspensión por parte de la Uefa no estaría ligada a una decisión de la Fifa, que, sin embargo, quedaría en una posición muy difícil con vistas al Mundial de 2026, donde Israel se está jugando su clasificación, siendo terceros de su grupo por detrás de Noruega e Italia.

⛔️🇮🇱 UEFA hará una VOTACIÓN DE URGENCIA para decidir si SUSPENDE A ISRAEL de TODAS LAS COMPETENCIAS por la Guerra en Gaza.



Esto DESCALIFICARÍA a la Selección de las Eliminatorias rumbo al próximo Mundial y a Maccabi Tel Aviv de la Europa League. ⚠️🏆



Lo confirma @AP -… pic.twitter.com/ojtCP8rg0c — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 25, 2025

